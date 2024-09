Er ist Wirtschaftskammer-Obmann und bekleidet höchste Ämter im Bundesgremium der Kfz-Branchenvertretung: Thomas Marichhofer. Dazu ist er Unternehmer und feiert jetzt mit seinem Autohaus in Kapfenberg einen runden Geburtstag: So verkauft man seit 30 Jahren die Marke Skoda im Autohaus. „Es ist mein Betrieb, aber ohne meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten wir das nie geschafft“, freut er sich. Marichhofer konnte sich zuletzt übrigens auch bei der Köpfe-Gala der Kleinen Zeitung in der Kategorie „Wirtschaft und Forschung“ den ersten Platz in der Obersteiermark sichern.