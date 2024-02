Thomas Marichhofer ist ein viel beschäftigter Mann: Der 51-Jährige ist sowohl als Unternehmer als auch in der Funktionärsebene der Wirtschaftskammer ganz vorne dabei. Er betreibt in Kapfenberg ein Autohaus mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darüber hinaus ist er stellvertretender Bundesinnungsmeister für Fahrzeugtechnik, Landesinnungsmeister und Obmann der Wirtschaftskammer Bruck-Mürzzuschlag.

Worauf Marichhofer durchaus stolz ist: Er hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt: „Ich war selbst Lehrling in dem Autohaus, in dem ich heute Chef bin.“ Viele Kurse sowie Unternehmer- und Meisterprüfung waren für diese Karriere notwendig. Wohl auch aus der eigenen Vita abgeleitet, sieht er die Lehrlingsausbildung als Schlüssel zum Erfolg. „Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen“, lautet sein Credo. Als Unternehmer beschäftigt er acht von ihnen, in seiner Funktion als WK-Obmann legt er dieses Motto 5400 Unternehmerinnen und Unternehmern ans Herz.

Verheiratet ist Thomas Marichhofer mit Sonja, die beiden haben drei Kinder. „Ab Samstagmittag gehört das Wochenende stets der Familie.“