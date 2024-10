Seit 26. September kann am Bahnhof Bruck das Carsharing-Service der ÖBB genutzt werden. Dabei können Kundinnen und Kunden mit Fahrzeugen direkt zu ihrem Zielort fahren, was das Angebot der Bundesbahnen noch attraktiver machen soll, wie die ÖBB in einer Aussendung schreibt. In der Kornmesserstadt stehen elf Autos bereit: sieben Seat Leon, drei Seat Leon Kombi sowie ein Seat Ateca.