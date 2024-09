Donnerstagnacht kam es in Breitenau am Hochlantsch (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) zu einem tödlichen Verkehrsunglück: Gegen 0.40 Uhr war ein 23-jähriger Rumäne mit einem Pkw auf der Breitenauer Straße in Fahrtrichtung St. Jakob bei Mixnitz unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er auf Höhe des Straßenkilometers 8,5 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab.

In weiterer Folge touchierte er einen Laternenmast und prallte anschließend frontal gegen eine Steinmauer sowie gegen das Einfahrtstor eines Einfamilienhauses. Zeugen des Unfalls zogen den bereits leblosen Mann aus dem Fahrzeug, begannen sofort mit der Reanimation und verständigten die Rettungskräfte. Trotz der Wiederbelebungsmaßnahmen durch Kräfte des Roten Kreuzes sowie des Notarztes verstarb der 23-Jährige noch an der Unfallstelle.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 23-Jährige nicht angegurtet, außerdem auch nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung, heißt es von Seiten der Polizei.