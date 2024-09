Die Arbeitslosigkeit steigt in Österreich derzeit weiterhin stark an, im Vergleich zum Vorjahr waren im August 9,8 Prozent mehr Personen beim AMS als arbeitslos gemeldet. Den prozentuell größten Zuwachs verzeichnete dabei die Industrie (+16,6 Prozent), was sich auch in der Steiermark niederschlägt.