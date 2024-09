Bei ihm gibt es fast alles, was man von einem klassischen Würstelstand erwartet – und darüber hinaus noch ein bisschen mehr. Seit drei Jahren bietet Jürgen Koller mit seinem „s‘Standl“ am Brucker Hauptplatz alles für ein schnelles Mittagessen. Diverse Würstl-Kreationen mit Beilagen und einer großen Auswahl an Getränken sind dort verfügbar. Wer seine Arbeitsweise kennt, weiß auch: In der Regel ist alles ohne lange zu warten rasch servierfertig.