Der Aufschrei in einer nicht-öffentlichen Brucker Facebook-Gruppe war groß: Bilder der Volksbank-Passage zeigten den Durchgang von Roseggerstraße zur Mittergasse in einem vermüllten, unansehnlichen Zustand. „Mitten in der Stadt ein richtiger Schandfleck“, wurde online geschrieben. Immer wieder ist der Ärger groß. Doch der jüngste Unmut veranlasste die Kapfenbergerin Barbara Gref am Donnerstag zu einer vorbildlichen Aktion: Mit dem Besen, einem Greifarm und Müllsäcken bewaffnet, machte sie sich an die Arbeit, eineinhalb Stunden später war die Passage wie neu.