Nach weniger als einem Jahr Bauzeit ist es so weit: Der Ressourcenpark in Hönigsberg ist fertig und wurde am Dienstag mit einem Fest offiziell eröffnet. In Zukunft soll das neue Altstoffsammelzentrum für die Gemeinden Mürzzuschlag, Langenwang und Spital am Semmering als zentraler Anlaufpunkt für die Müllentsorgung dienen. 80 verschiedene Stoffe können am Standort getrennt gesammelt und der Verwertung zugeführt werden.