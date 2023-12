Der Baustart für den neuen Ressourcenpark der Gemeinden Mürzzuschlag, Langenwang und Spital am Semmering ist im Sommer, die Inbetriebnahme ist für Juli 2024 geplant. 80 verschiedene Fraktionen können dort in Zukunft zur Weiterverwertung abgegeben werden. Das Interesse an dem 3,6 Millionen Euro teuren Ressourcenpark ist entsprechend groß.