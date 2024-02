Die Eckdaten des neuen Ressourcenparks in Hönigsberg lassen aufhorchen: 2,34 Millionen Euro werden in Form von Baukosten in den Komplex investiert, der auf einer Fläche von 8600 Quadratmetern entsteht. Die Nutzfläche beläuft sich auf 6500 Quadratmeter. Die Gesamtkosten, inklusive Grundstück und der Betriebsausstattung, betragen 3,7 Millionen Euro. Umso erfreulicher, dass man ringsum mit dem Baufortschritt zufrieden ist. „Es passt alles. Wir liegen voll im Zeitplan. Der Eröffnung im Juli steht nach aktuellem Stand nichts im Wege“, sagt Karl Rudischer, Mürzzuschlager Bürgermeister, mit einem breiten Lächeln.