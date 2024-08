Gegen acht Uhr am Montagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach alarmiert, in einer Tiefgarage in der Rechten Mürzzeile stand das Wasser mehrere Zentimeter hoch. „Regenfälle in der Nacht haben dafür gesorgt, dass bei einer in der Erweiterung befindlichen, aber noch nicht ganz fertiggestellten Garage das Wasser eindringen konnte“, sagt Kommandant Andreas Spreitz.