Zu einer Traktorbergung wurden die Betriebsfeuerwehr Veitsch-Radex und die Freiwillige Feuerwehr Veitsch-Ort am Mittwochmorgen gerufen. Ein Traktor mit Anhänger war von der Straße abgekommen und über eine Böschung gekippt. Da aus dem verunfallten Fahrzeug geringe Mengen an Betriebsmittel austraten, errichteten die Kameraden der Betriebsfeuerwehr unverzüglich zwei Ölsperren im Bereich des Kleinwasserkraftwerkes in der Veitsch.