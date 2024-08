Unter dem Motto „Ein Vierteljahrhundert romantischer Bründlweg“ wurde das Jubiläum des Wanderwegs am Sonntag auf der Himmelreichkapelle gefeiert. Um 11 Uhr begannen die Feierlichkeiten mit einer Heiligen Messe, die von Pfarrer Herbert Kernstock zelebriert wurde. Die Besucher versammelten sich zahlreich an der Kapelle, um gemeinsam den Gottesdienst zu feiern und das Jubiläum zu ehren. Bründlweg-Obmann Karl Wenzel dankte für die Messe und lud die Gäste zum Verweilen ein: „Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Tag zu Ehren unseres 25-jährigen Jubiläums.“ Auch Pfarrer Herbert Kernstock bedankte sich: „Danke, dass ihr euch so toll um die Kapelle kümmert. Ich wünsche euch weitere 25 erfolgreiche Jahre.“