Sie weiß, was sie will – und das war schon immer so. Huberta „Hubis“ Weißenbacher ist die Wirtin vom Himmelreichbauern am Romantischen Bründlweg am Pogusch und hat vor 25 Jahren eine Idee zur Wirklichkeit werden lassen. „Ich war jung und naiv und habe einfach daran geglaubt, dass man das alte Bauernhaus heroben zu einer Jausenstation machen kann. Ich wollte einfach, ohne groß nachzudenken, habe ich losgelegt. Das war wohl die Leichtigkeit der Jugend“, erzählt sie mit einem Schmunzeln.