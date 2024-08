Mürzzuschlag im Jahr 1914: Anlässlich des 70. Ehrentages von Peter Rosegger wird auf der Freilichtbühne in der Au dessen einziges Theaterstück „Am Tage des Gerichts“ aufgeführt. Während die Anwesenden und das Geburtstagskind selbst sich vom Schauspiel begeistern lassen, ereignet sich auf dem Weg zum Ganzstein eine wahrhaftige Tragödie. Ein Bauernsohn wird der Wilderei ertappt, woraufhin er den Mürzzuschlager Postenkommandant erschießt. Aus Notwehr wird er dann von einem anwesenden Jäger erstochen, so schildert es zumindest dieser. Doch an dessen Geschichte des Tathergangs zweifelt schon bald nicht mehr nur die trauernde Familie des Bauern.