Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Preitler beim Gedenkkreuz für die Ermordete im Raxental © KK

Genau vor 114 Jahren, am 25. Jänner 1906, ermordeten die Schwestern Friederike und Marie Zeller aus Neuberg eine reiche junge Frau aus Wien. Sie verscharrten die Leiche im Raxental im Schnee, aber ein kleiner Bub hat sie noch am selben Nachmittag gefunden. Die „schönen Mordschwestern“, wie sie in den Zeitungen genannt wurden, waren rasch ausgeforscht, aber welche der beiden tatsächlich den Mord begangen hatte, wurde nie restlos geklärt.