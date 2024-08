Als ungewöhnlichen Vorfall beschreibt die Freiwillige Feuerwehr Mariazell den Einsatz, zu dem man am Montagabend gerufen wurde. Um exakt 19.21 Uhr ging über den Funkmeldeempfänger die Meldung ein, dass während eines starken Gewitters ein Blitz in den Kamin eines Mehrparteienhauses in der Wiener Neustädter Straße eingeschlagen hatte. Verletzt wurde zwar glücklicherweise niemand, der Kamin war durch den Treffer aber erheblich beschädigt worden und in seiner Standfestigkeit gefährdet. Auch die Elektrogeräte im Haus sollen laut Feuerwehr starken Schaden genommen haben.

Der Kamin war durch den Treffer nicht mehr ganz standfest © FF Mariazell

Die Feuerwehr rückte sofort mit 16 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen zum Ort des Einschlages aus. „Es war ein sehr massiver Schaden am Kamin“, berichtet Kommandant Herbert Svatek. Nach einer ersten Lageerkundung wurde daher beschlossen, den Kamin vorsichtshalber zu entfernen, um weitere Gefahren für die Bewohnerinnen und Bewohner abzuwenden. „Es bestand sehr große Gefahr, dass Trümmer auf die Passanten fallen könnten“, schildert Svatek. Mit der Drehleiter entfernten die Feuerwehrleute die gelockerten Teile des Kamins, weitere Arbeiten wird vermutlich eine Spezialfirma durchführen müssen.