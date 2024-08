Auf der B20 kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 61-Jähriger war dort gegen 16.15 Uhr mit seinem Radlader in Richtung Thörl unterwegs und wollte nach links in die Winkler Straße einbiegen. Hinter dem 61-Jährigen fuhr ein Lkw, der vermutlich dem Fahrer des darauffolgenden Rettungswagens die Sicht auf den abbiegenden Radlader verdeckte. Der 22-jährige Lenker des Rettungswagens aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag überholte im Zuge eines Einsatzes den Lkw. Dabei übersah er allerdings den Radlader, wodurch es zum Zusammenstoß kam.