Urig, gemütlich und steirisch: So wirkt die Buschenschank Zöscher beim ersten Anblick. Seit genau 40 Jahren ist die Buschenschank in Allerheiligen ein beliebtes Ausflugsziel. Nun wird allerdings mit einem Abschlussfest am 24. und 25. August zugesperrt.„Es geht leider nicht anders. Unsere Kinder können nicht übernehmen und wir können nicht ewig weiter machen“, erklärt Franz Zöscher, der die Buschenschank 2003 von seinen Eltern übernommen hat.