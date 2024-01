Tankstelle, Supermarkt, Greisslerei, Kaffeehaus, Treffpunkt für die Bevölkerung: Der Betrieb, den Waltraud und Johann Pichler seit 55 Jahren in Breitenau führen, gestaltet sich mehr als vielfältig. Über die Jahre hat man sich trotz umliegender Schließungen am Standort an der L 104 in Richtung Teichalm gehalten und sich als ein wichtiger Nahversorger in der Umgebung etabliert.