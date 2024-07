Die Europameisterschaft scheint kaum vorbei, schon steht der Saisonbeginn in den nationalen Ligen bevor. Um auf diesen vorbereitet zu sein, messen sich zahlreiche Vereine aktuell noch in Testspielen miteinander. Auch der Kapfenberger SV, der am Freitag in der ersten Cup-Runde auf den Kärntner Regionalligisten Treibach trifft, hat sich in der Saisonvorbereitung bereits mit dem GAK, Weiz und Deutschlandsberg duelliert.