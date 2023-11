Es ist wahrscheinlich der große Traum vieler junger Fußballfans: Das eigene Talent wird von einem großen Verein erkannt, man wird in eine Akademie aufgenommen und feiert wenige Jahre später sein Debüt in den höchsten Spielklassen des Landes. Für Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2009/10 könnte dieser Traum am Samstag bei einer Erstsichtung des Kapfenberger SV Realität werden. Gesucht werden Talente für das ÖFB Nachwuchszentrum im kommenden Schuljahr, wo passenderweise elf Plätze frei werden.