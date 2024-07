Schlagartig sorgten schwere Unwetter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Vorwoche für Verwüstung in der östlichen Obersteiermark. Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurden besonders die beiden Gemeinden Thörl und Aflenz getroffen. Bis Samstag waren dort insgesamt 1400 Einsatzkräfte im Katastropheneinsatz: Keller wurden ausgepumpt, Straßen bereinigt und zahlreiche Häuser von Unmengen an Schlamm befreit. Die genau Höhe der Schäden ist derzeit noch nicht bekannt.