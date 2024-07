Bei Burger King in Kapfenberg ist so manches neu, allem voran jedoch der Leiter des Standortes: Mina Henein hat von der langjährigen Mitarbeiterin Andrea Kocijan die Führungsaufgaben für die Filiale übernommen. „Ich habe viel Erfahrung in der Systemgastronomie“, erklärt Henein gegenüber der Kleinen Zeitung.