Vor zwölf Jahren war die Burger-King-Filiale in Kapfenberg eröffnet worden, nun wurde sie um 250.000 Euro umfangreich saniert.

Wiesenhofer, Reisinger, Kocijan und Gasser (v. l.) bei der Neueröffnung © Marco Mitterböck

Zwölf Tage Umbauzeit und eine Investitionssumme von 250.000 Euro. Mit stolzen Zahlen lud Josef Gasser zur Neueröffnung seiner Burger-King-Filiale nach Kapfenberg, wo um Standortleiterin Andrea Kocijan aktuell 13 Mitarbeiter tätig sind. Das klassische Fast-Food-Mobiliar ist jeder Menge Holz gewichen, die in Braun gehaltenen Wände erinnern unweigerlich an die Grill-Tradition des US-Konzerns. Bereits bei der Eröffnung vor zwölf Jahren war Gasser an dieser Stelle gestanden, damals allerdings noch „nur“ als Vermieter.

