Glänzendes Blech in herrlich bunten Farben, vom Wetter gezeichnetes Leder und knatternde Motoren – der Brucker Hauptplatz war am Samstag Zentrum der Vespa-Fahrer. Die Mitglieder vom Brucker Vespaclub haben zum siebenten Treffen gerufen und wurden nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil. 400 Vespas fuhren im Konvoi zum Hauptplatz, um dort bestaunt zu werden. Die weiteste Anreise hat dabei Gert Albrich mit 940 Kilometer Strecke zurückgelegt. Die größte Gruppe war die „Ragazzi di Stiria“ aus Graz mit elf „Vespen“. „Einfach herrlich den Hauptplatz so zu sehen. Ich freue mich schon auf das nächste Treffen“, sagt Vereinsobmann Peter Harrer.