In wenigen Stunden ist es so weit und der Startschuss für die 20. Auflage vom Brucker Businesslauf ertönt. Damit alle 2000 Läuferinnen und Läufer gut ausgerüstet an den Start gehen, können am Mittwoch und Donnerstag die Startnummern von 12 bis 18 Uhr im Fitnesscenter „Clever Fit“ in der Brucker Roseggerstraße 16 abgeholt werden. Ausgehändigt werden die Startnummern mit integriertem Chip, Befestigungsmaterial und Laufsocken.