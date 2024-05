Der Endspurt für den 20. Brucker Businesslauf am Donnerstag ist eingeläutet: Um 19 Uhr werden vor dem Büro der Kleinen Zeitung am Brucker Hauptplatz 2000 Läuferinnen und Läufer an den Start gehen – als Einzelstarter oder im Team. Insgesamt gehen heuer Teams aus 161 Firmen an den Start, um zusammen sportlich zu sein, den Teamgeist zu stärken und gemeinsam Spaß zu haben.