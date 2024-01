Kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Sonntag wurde die Freiwilligen Feuerwehr Mitterdorf zu einem Zimmerbrand in Mitterdorf alarmiert. Als die Feuerwehr am Einsatzort in der Toni-Schruf-Straße ankam, waren bereits ein Brandgeruch und eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar.