„2024 wird das Jahr der Leistungsträger. Und das, obwohl Leistung nicht immer populär ist“, verkündete Moderator Christoph Sammer zu Beginn des Wirtschaftskammer-Empfanges in der Brucker Wirtschaftskammer. Er sprach den Trend zur Teilzeit und zur Work-Life-Balance an. Thomas Marichhofer, Obmann der WKO-Regionalstelle Bruck-Mürzzuschlag, schlug in dieselbe Kerbe.