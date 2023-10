„23 Jahre sind eine lange Zeit. Es waren interessante und spannende Jahre“, blickt Erwin Fuchs, Regionalstellenobmann der Wirtschaftskammer Bruck-Mürzzuschlag zurück. So lange war er in verantwortlicher Position tätig. Bis jetzt. In einer Pressekonferenz am Donnerstagabend gab Fuchs bekannt, dass er und sein langjähriger Stellvertreter Franz Skazel sich aus ihren Funktionen zurückziehen und an jüngere Kräfte übergeben werden.