Die Feuerwehren Neuberg an der Mürz, Krampen und dann Mürzzuschlag rückten Sonntag in ein Haus nach in Neuberg an der Mürz aus: Dort war im Keller eines Wohnhauses war Kohlenmonoxid ausgetreten. Mit Gasmessgerät und unter schwerem Atemschutz wurde das Wohnhaus kontrolliert.

Ein Bewohner wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und dann der Mannschaft des Notarzt-Hubschraubers übergeben, um den Verletzten ins Spital zu fliegen.

Die Ursache für den Austritt wird noch untersucht.