Laut Polizei ist es am Donnerstag in Leoben-Donawitz zu einem folgenschweren Kohlenmonoxid-Vorfall gekommen: Drei Familienmitglieder (zwei Erwachsene und ein Jugendlicher) wurden in einer Wohnung bewusstlos aufgefunden und danach ins Spital eingeliefert.

Am späten Vormittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss zu einem vermuteten Unfall in einer versperrten Wohnung im Stadtteil Donawitz alarmiert.

„Nach Öffnung der Wohnungstüre durch die Einsatzkräfte schlug der CO-Melder eines Feuerwehrmannes aus, da in der betreffenden Wohnung eine sehr hohe Kohlenmonoxid-Konzentration herrschte“, führt Hubert Demmerer von der Stadtfeuerwehr Leoben aus.

Durch CO-Vergiftung stark beeinträchtigt

Die drei Personen, die sich in der Wohnung befanden, waren aufgrund der CO-Vergiftung schon stark beeinträchtigt. „Von den Feuerwehren wurde umgehend eine Druckbelüftung aufgebaut und die Gasversorgung abgedreht“, so Demmerer.

Das Rote Kreuz alarmierte den Rettungshubschrauber, Notarzt und weitere Rettungswagen nach: „Zwei Personen wurden umgehend aus der Wohnung getragen, eine Person noch in der Wohnung versorgt“. Sämtliche Wohnabschnitte wurden von den Feuerwehrkräften unter Atemschutz mit dem CO-Warner kontrolliert. Ein Rauchfangkehrer sowie die Gaswerke Leoben wurden durch die Feuerwehrkräfte nachalarmiert.

Ursachenermittlung ist am Laufen

Eine Person wurde vom Rettungshubschrauber abtransportiert, zwei Personen von der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach dreieinhalb Stunden konnten die Feuerwehren wieder in ihre Rüsthäuser einrücken. Die Ursache für den CO-Unfall ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.