An die Eröffnung vom „Bistro Aktiv“ vom Pius-Institut kann sich Michael Lebernegg erinnern, als wäre sie erst gestern gewesen. Dabei sind fünf Jahre vergangen. „Kaum zu glauben, aber es gibt uns seit fünf Jahren im Bucker City-Center“, erklärt Lebernegg stolz. Er selbst ist Teamleiter vom „Bistro Aktiv“ und der Kreativwerkstätte in der Brucker Roseggerstraße 16 und vom „Cafe Aktiv“ am Kirchplatz und bekocht werktags hungrige Gäste.