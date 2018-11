Im Brucker City-Center in der Roseggerstraße wurde am Donnerstag das „Bistro aktiv“ eröffnet. Geführt wird es vom Pius-Institut.

Die Eröffnung wurde gestern mit vielen Unterstützern des Pius-Institutes gefeiert © Martina Pachernegg

Ein neues kleines Lokal sorgte in Bruck am Donnerstag zu Mittag für Aufsehen. Das „Bistro aktiv“ im City-Center in der Roseggerstraße wurde mit vielen Unterstützern und Freunden eröffnet. In den Tagen vor der Feier haben die hauseigenen Tischler des Pius-Institutes der Brucker Kreuzschwestern jedoch viel zu tun gehabt. „Das Inventar haben wir selbst herstellt.“, erklärt Karl Hall, Geschäftsführer vom Pius-Institut.

