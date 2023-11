Am Samstag, dem 2. Dezember, findet im Aidora Convention Center in Oberaich (ehemaliges Gemeindeamt) eine einzigartige Show fernab aller üblichen Musikrichtungen statt. Die beiden gebürtigen Brucker Thomas Caser und Christian Stani kommen mit ihren Bands „Visions of Atlantis“ und „Alle Achtung“ zurück in ihre Heimat - wo vor 23 Jahren alles begann.