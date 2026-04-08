Das Team vom Eberhard St. Michael lud heuer erneut zum Jägersilvester und setzte damit die im Vorjahr erfolgreich gestartete Veranstaltung fort. Trotz etwas geringerer Besucherzahl, bedingt durch die Ferienzeit und die Karwoche, wurde der Abend zu einem stimmungsvollen und würdigen Auftakt in das neue Jagdjahr.

Das Jägersilvester markiert traditionell den Übergang in das neue Jagdjahr, das in der Steiermark mit 1. April beginnt. Diese Gelegenheit wurde genutzt, um gemeinsam innezuhalten, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf aufkommende Herausforderungen und Chancen zu geben.

Die feierliche Eröffnung übernahm der Landesjägermeister-Stellvertreter Andreas Kühberger, der in seiner Ansprache die Bedeutung von Zusammenhalt, Verantwortung gegenüber der Natur sowie die Pflege jagdlicher Traditionen betonte. Für die musikalische Umrahmung sorgten erneut die Jagdhornbläsergruppe Gösseck sowie die Tanzmusik Dillacher. Erstmals mit dabei war zudem die Oimaleitn Musi. Auch kulinarisch blieb man dem bewährten Konzept treu: Die Gäste wurden von GenussDude und der Küche bei Ilse Blachfellner-Mohri versorgt. Blachfellner-Mohri sowie Bettina Thallmann organisierten die Feierlichkeiten.