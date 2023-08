Ein Notruf zu einem "Unfall mit mehreren Verletzten" ließ die beiden Polizisten Thomas Zinner und Christian Pausch von der Autobahnpolizei Gleinalm am Samstagabend kurz nach 21.30 Uhr ausrücken – der Beginn einer dramatischen Rettungsaktion. Bei der Autobahnabfahrt Traboch in Fahrtrichtung Linz stand ein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen und "viele Menschen rundherum. Ich war Beifahrer, bin gleich, nachdem wir gehalten hatten, aus dem Auto raus und habe gesehen, wie ein Mann ein kleines Mädchen in den Armen hielt", berichtet Pausch. "Das Mädchen hatte offensichtlich etwas verschluckt und drohte zu ersticken. Ich habe den Heimlich-Handgriff angewendet, um das angeblich verschluckte Stück herauszupressen, aber ihr Zustand besserte sich nicht", so der 30-jährige Pausch.