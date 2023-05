Die Nachricht darüber, dass bei den Billa-Filialen in Leoben-Donawitz und Leoben-Leitendorf die Bankomaten im Eingangsbereich entfernt wurden und stattdessen nur mehr eine Bargeldbehebung an den Kassen im Zuge eines Einkaufes möglich ist, sorgte für Aufregung in der Bevölkerung. In den sozialen Netzwerken sind unter anderem Kommentare wie "Wieso baut man Infrastruktur ab?", "Verschlechterung der Infrastruktur" oder schlichtweg "eine Frechheit" sind zu lesen.