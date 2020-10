Facebook

Jakob Schwarz, stellvertretender Klubobmann der Grünen im Nationalrat © Clara Melcher

Wegen der verschärften Situation der Coronakrise musste Jakob Schwarz, stellvertretender Klubobmann der Grünen im Parlament, seinen Besuch an der Montanuniversität Leoben am Freitag knicken. Also setzte er sich mit einigen Professoren in einem Videochat zu dem Thema Wasserstoff auseinander. „Wir haben ohne Zweifel ungebrochenen Bedarf an engagierter Spitzenforschung“, so Schwarz.