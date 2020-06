Bauernmarkt und Hauptplatz Leoben Reportage: Die Rückkehr des maskenlosen Einkaufs

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johann Schöninger ist Obstbauer und seit Jahrzehnten am Leobener Bauernmarkt vertreten © Isabella Jeitler

Strahlend und vor allem maskenlos sind die meisten Gesichter der Händler, die einem saftige Äpfel, Kirschen und Marillen am Bauernmarkt in Leoben entgegenstrecken. Erleichterung und Lockerheit, der es an Vorsicht und Abstand aber trotzdem nicht fehlt, ist auch am Hauptplatz bis in seine kleingassigen Ausläufer spürbar.