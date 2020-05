Facebook

Die Einsatzcrew musste gleich in der ersten Nacht zweimal ausrücken © ÖAMTC

Gleich in der ersten Nacht wurde der in St. Michael stationierte Notarzthubschrauber Christophorus 17 zu zwei lebensrettenden Einsätzen alarmiert. Zunächst galt es in dieser Nacht einen Patienten vom Perchauer Sattel in eine Spezialklinik nach Klagenfurt zu fliegen. Der zweite Einsatz führte die C17-Crew in den frühen Morgenstunden nach Bad Aussee, wo vom dortigen Notfalleinsatzfahrzeug ein Kind übernommen wurde, um es so rasch wie möglich in die Kinderabteilung des Landeskrankenhauses Leoben zu fliegen.