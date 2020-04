Ende März schickte der Leobenre Bürgermeister Kurt Wallner einen offenen Brief an die Regierung, wo er die sofortige Schließung der ehemaligen Baumann-Halle als Quartier für Asylwerber forderte. Nun gibt es eine Antwort.

Die umstrittene Baumax-Halle in Leoben-Lerchenfeld © Andres Schöberl-Negishi

In einem offenen Brief an die Regierungsspitze forderte Leobens Bürgermeister Kurt Wallner Ende März die endgültige Schließung der ehemaligen „Baumax“-Halle als Flüchtlingsquartier. Die schlechten Erfahrungen aus dem Jahre 2015, als Flüchtlinge dort untergebracht waren und es zu Massenschlägereien kam, hätten ihn zu diesem Schritt bewogen. Wegen der Corona Krise und der damit verbundenen Umstände sehe er auch zusätzlich die Gesundheit der Bevölkerung in Gefahr.