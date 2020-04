Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In Sachen "Baumax-Halle" wird die Leobener KPÖ in der kommenden Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag stellen, die Halle als mögliches Großquartier für Asylwerber zu schließen.

Die ehemalige Baumax-Halle in Leoben © Andreas Schöberl-Negishi

Nachdem in der vergangenen Woche angekündigt wurde, dass die ehemalige Baumax-Halle in Leoben wieder Asylwerber-Quartier werden kann, war die Aufregung nicht nur im Netz groß. Zahlreiche Vertreter der Politik haben sich bereits zu Wort gemeldet, so nun auch Werner Murgg von der KPÖ Leoben.