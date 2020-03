Kleine Zeitung +

Aktuelle Corona-Zahlen Innerhalb einer Stunde kamen zwei bestätigte Fälle im Bezirk Leoben dazu

Am Wochenende wurde die Zahl der Corona-Infizierten in der Region Leoben von acht auf sieben reduziert, weil sich herausstellte, dass einer der Patienten nicht aus dem Bezirk stammt. Am Montag wurde eine weitere Person positiv auf Corona getestet. Und Dienstagnachmittag kamen noch zwei weitere dazu.