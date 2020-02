Facebook

Der Tatort in der Leobener Homanngasse © Johanna Birnbaum

Am Freitag gegen 13 Uhr ereignete sich in einem Modegeschäft in der Homanngasse mitten in der Innenstadt von Leoben ein Raubüberfall. "Der Täter war mit einem Elektroschocker bewaffnet und hat Bargeld aus der Kasse erbeutet", berichtet Karl Holzer, Stadt- und Bezirkspolizeikommandant von Leoben. Über die genaue Summe möchte er keine Auskunft geben. Aber: "Verletzt wurde zum Glück niemand", so Holzer. Der Täter konnte fliehen.

Die Alarmfahndung läuft auf Hochtouren

Die erste Täterbeschreibung: Ein 25- bis 30-jähriger Mann, etwa 1,70 Meter groß, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Die Alarmfahndung läuft. "Alle verfügbaren Kräfte der Polizei in Leoben sind derzeit im Einsatz", sagt Holzer. Im Laufe des Nachmittags wurde die Einschätzung des Alters vom Täter allerdings revidiert: "Aufgrund von Zeugenaussagen gehen wir jetzt davon aus, dass der Täter jünger war, als ursprünglich angenommen - nämlich im Alter zwischen 16 und 25 Jahren", führt Victoria Gimpel von der Landespolizeidirektion Steiermark aus. Derzeit laufen die Befragungen der Zeugen, so Gimpel weiter.

Leider weise die Täterbeschreibung keine wirklich charakteristischen Merkmale auf. "Wir werden aber jedenfalls die nächsten Stunden sehr aktiv sein, und uns bemühen, den Mann zu ergreifen", betont Holzer.