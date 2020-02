Stadt Trofaiach kaufte das Haus an der Hauptstraße, in dem die Musikschule untergebracht ist. Dafür berappte man 1,4 Millionen Euro.

Die Musikschule Trofaiach an ihrem neuen Standort in der Hauptstraße © Freisinger

Der anhaltende Erfolg ihrer Musikschule machte nun die Stadtgemeinde Trofaiach sicher: „Wir haben das Vorverkaufsrecht für das Gebäude gezogen, in dem die Musikschule in der Hauptstraße untergebracht ist“, erklärt Bürgermeister Mario Abl. Dafür nahm man 1,4 Millionen Euro in die Hand, die über ein Darlehen finanziert werden. Das Gebäude ist rückwirkend im Eigentum der Stadt Trofaiach – mit Beginn des Jahres. Es sei eine zukunftsweisende Entscheidung gewesen, hebt Abl hervor: „Es sieht überhaupt nicht danach aus, dass sich am tollen Zuspruch für das Angebot der Musikschule in Zukunft etwas ändern sollte.“ So schlage man mit dem Kauf des Hauses zwei Fliegen mit einer Klappe.