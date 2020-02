Facebook

Petra Brandl, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin © Christoph Grill

Seit Eröffnung der Pflegeberatungsstelle im November ist Petra Brandl bis über beide Ohren mit Arbeit eingedeckt. Die Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester ist aber keineswegs über den riesigen Zulauf überrascht: „Nachdem ich das in Kalwang schon sechs oder sieben Jahre lang gemacht habe, ist mit sehr bewusst, wie hoch der Bedarf in diesem Bereich ist“, sagt Brandl. Aus genau dem Grund wurde das kostenlose Beratungs-, Informations- und Unterstützungsangebot in Trofaiach zeitlich ausgeweitet.