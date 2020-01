In St. Michael war Endstation

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kontrolle ergab eine Alkoholisierung von mehr als zwei Promille © Sabine Hoffmann

Montagmittag um 11.40 Uhr bemerkte eine Polizeistreife auf der A9 einen Pkw-Lenker, der aus Richtung Norden unterwegs war und mit seinem Auto in Schlangenlinie fuhr. Bei der Abfahrt am Terminal Sankt Michael in der Obersteiermark konnten die Beamten das Fahrzeug anhalten und den 53-jährigen Lenker aus Slowenien einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterziehen.