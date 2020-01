Der Ball der Montanuniversität Leoben, der Samstagabend im Erzherzog Johann-Trakt stattfand, zog auch im heurigen Jahr viele Gäste an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Stephanie Gaberle

Am Samstag fand der Ball der Montanuniversität Leoben 2020 statt. Der gesamte Erzherzog-Johann-Trakt, ein Ort, der normalerweise zum Lernen oder Arbeiten genutzt wird, erstrahlte an diesem Abend in festlichem Licht.